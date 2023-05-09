BAŞKAN ÖZACAR’IN ve CHP İLÇE ÖRGÜTÜNÜN KÖYLERE ZİYARETİ SÜRÜYOR

Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü Şadıllı, Kalealtı, Adilhan ve Kocaçeşme Köylerindeki vatandaşları ziyaret ettiler.

Özacar ve CHP İlçe Örgütü;” Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan köylerimizde hemşehrilerimizle bir araya geldik, iktidarımızda ilk 100 günümüzde yapacaklarımızı paylaştık.

Toplumun tüm kesimleri gibi köylümüz de refaha kavuşacak…”mesajını verdiler.

Hilal GEZER