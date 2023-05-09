Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü Şadıllı, Kalealtı, Adilhan ve Kocaçeşme Köylerindeki vatandaşları ziyaret ettiler.
Özacar ve CHP İlçe Örgütü;” Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan köylerimizde hemşehrilerimizle bir araya geldik, iktidarımızda ilk 100 günümüzde yapacaklarımızı paylaştık.
Toplumun tüm kesimleri gibi köylümüz de refaha kavuşacak…”mesajını verdiler.
Hilal GEZER
BAŞKAN ÖZACAR’IN ve CHP İLÇE ÖRGÜTÜNÜN KÖYLERE ZİYARETİ SÜRÜYOR
Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü Şadıllı, Kalealtı, Adilhan ve Kocaçeşme Köylerindeki vatandaşları ziyaret ettiler.