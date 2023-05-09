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BAŞKAN ÖZACAR’IN ve CHP İLÇE ÖRGÜTÜNÜN KÖYLERE ZİYARETİ SÜRÜYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü Şadıllı, Kalealtı, Adilhan ve Kocaçeşme Köylerindeki vatandaşları ziyaret ettiler.
Özacar ve CHP İlçe Örgütü;” Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan köylerimizde hemşehrilerimizle bir araya geldik, iktidarımızda ilk 100 günümüzde yapacaklarımızı paylaştık.
Toplumun tüm kesimleri gibi köylümüz de refaha kavuşacak…”mesajını verdiler.
Hilal GEZER

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