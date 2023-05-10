ÖZACAR MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZGÜR CEYLAN ve CHP İLÇE ÖRGÜYÜTLE BİRLİKTE SAHADA

Özacar, CHP İlçe Örgütü saha çalışmasında geçtiğimiz akşam Milletvekili adayı Özgür Ceylan ile birlikte ilçemizdeki kahveleri ziyaret ederek, vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını sordu.

Özacar; “Aydınlık bir Türkiye’ye ‘merhaba’ diyeceğimiz 14 Mayıs seçimleri öncesinde şehir turu yaparak vatandaşlarımızla buluştuk. Hep birlikte kazanacağız…”mesajını verdi.Caner AKŞİT