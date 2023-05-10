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ÖZACAR MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZGÜR CEYLAN ve CHP İLÇE ÖRGÜYÜTLE BİRLİKTE SAHADA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, CHP İlçe Örgütü saha çalışmasında geçtiğimiz akşam Milletvekili adayı Özgür Ceylan ile birlikte ilçemizdeki kahveleri ziyaret ederek, vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını sordu.
Özacar; “Aydınlık bir Türkiye’ye ‘merhaba’ diyeceğimiz 14 Mayıs seçimleri öncesinde şehir turu yaparak vatandaşlarımızla buluştuk. Hep birlikte kazanacağız…”mesajını verdi.Caner AKŞİT

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