Akşener; “Süpüreceğiz biz onları”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, saat 14.30’da, Cumhuriyet Meydanı’nda, Çanakkaleliler ile buluştular. İlk olarak Mansur Yavaş vatandaşlara hitap ederken, sonrasında ise sahneye İYİ Parti lideri Akşener geldi. Vatandaşlar arasında bir anda süpürgeler havaya kaldırılırken, Akşener’de sahneden bir süpürge istedi. Çanakkale’de mitinge süpürge eylemi damga vururken, Akşener elinde tuttuğu süpürge ile “Bu süpürge ile süpüreceğiz biz onları. Hep beraber süpüreceğiz” ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın mitingine CHP İlçe Kadın Kolu Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katılım gösterdi.Caner AKŞİT