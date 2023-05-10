CHP İlçe Kadın Kolu Seçim Çalışmalarını Hızlandırdı

Cumhuriyet Halk Partisi Gelibolu Kadın Kolu ve Gençlik Kolu ve Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman Salı günü pazar yerinde halkla buluşup partilerinin politikalarını ve projelerini anlattılar. CHP Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz; “Halkımız kararını vermiş. degisim istiyor.geliyor gelmekte olan.”mesajını vererek, pazar yerindeki vatandaşlara broşürlerini dağıttılar.

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri çarşamba günü ilçemiz esnaf ziyaretlerine devam etti. CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz; “Bugün çarşıda kuaför dükkanı açan genç girişimci kardeşimiz Sinem Arabacıbaşı’ nı işyerinde ziyaret ettik.Hayırlı işler diledik.”dedi. Aynı zamanda Deligöz seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarının ve ziyaretlerinin devam edeceğini bildirdi.

Seda LİMAN ZENGİN