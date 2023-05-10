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Yeniköy Bahçeler Yolunda Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Başladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Yeniköy Bahçeler yolunda bakım ve iyileştirme çalışmalarının başladığını duyurdu.
Sürücü açıklamasında; “Geçtiğimiz günlerde Yeniköy ziyaretimizde köylülerimizin ve balıkçılarımızın talepleri doğrultusunda Bahçeler yolunda bakım ve iyileştirme çalışmalarına başladık.
Köyümüze hayırlı olsun…”dedi.
Hilal GEZER

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