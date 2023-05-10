Yeniköy Bahçeler Yolunda Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Başladı

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Yeniköy Bahçeler yolunda bakım ve iyileştirme çalışmalarının başladığını duyurdu.

Sürücü açıklamasında; “Geçtiğimiz günlerde Yeniköy ziyaretimizde köylülerimizin ve balıkçılarımızın talepleri doğrultusunda Bahçeler yolunda bakım ve iyileştirme çalışmalarına başladık.

Köyümüze hayırlı olsun…”dedi.

Hilal GEZER