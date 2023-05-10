Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Yeniköy Bahçeler yolunda bakım ve iyileştirme çalışmalarının başladığını duyurdu.
Sürücü açıklamasında; “Geçtiğimiz günlerde Yeniköy ziyaretimizde köylülerimizin ve balıkçılarımızın talepleri doğrultusunda Bahçeler yolunda bakım ve iyileştirme çalışmalarına başladık.
Köyümüze hayırlı olsun…”dedi.
Hilal GEZER
Yeniköy Bahçeler Yolunda Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Başladı
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Yeniköy Bahçeler yolunda bakım ve iyileştirme çalışmalarının başladığını duyurdu.