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Ak Parti İlçe Teşkilatından Şadıllı ve
Süleymaniye Köylerine Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü İlçe Teşkilatıyla birlikte geçtiğimiz akşam Şadıllı ve Süleymaniye köylerine ziyarette bulundu.
Sürücü; “Teşkilatımız ile birlikte köylerimizde hemşehrilerimizi ziyaretlere devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanımız ve Vekillerimizin selamlarını iletiyor hasbihal ediyoruz.”dedi. Hilal GEZER

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