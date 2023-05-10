Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü İlçe Teşkilatıyla birlikte geçtiğimiz akşam Şadıllı ve Süleymaniye köylerine ziyarette bulundu.

Sürücü; “Teşkilatımız ile birlikte köylerimizde hemşehrilerimizi ziyaretlere devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız ve Vekillerimizin selamlarını iletiyor hasbihal ediyoruz.”dedi. Hilal GEZER