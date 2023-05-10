Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü İlçe Teşkilatıyla birlikte geçtiğimiz akşam Şadıllı ve Süleymaniye köylerine ziyarette bulundu.
Sürücü; “Teşkilatımız ile birlikte köylerimizde hemşehrilerimizi ziyaretlere devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanımız ve Vekillerimizin selamlarını iletiyor hasbihal ediyoruz.”dedi. Hilal GEZER
Ak Parti İlçe Teşkilatından Şadıllı ve
Süleymaniye Köylerine Ziyaret
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü İlçe Teşkilatıyla birlikte geçtiğimiz akşam Şadıllı ve Süleymaniye köylerine ziyarette bulundu.