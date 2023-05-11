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AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİNDEKİ HASTALARI ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Teşkilatı Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret etti.
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ; “Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanemizde şifa için misafir olan çok kıymetli vatandaşlarımızı ziyaret ettik.
Bu vesile ile bir kez daha tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarken, şifa arayan tüm hastalarımız için de Cenab-ı Hakk’tan yardım diliyoruz.”dedi., Seda LİMAN ZENGİN

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