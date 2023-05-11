Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale Milletvekili adayı Hasan Babadagli ve MHP İlçe Teşkilatıyla Gelibolu Burhanlı,ılgardere,Pazarlı,Karnabel,Tayfur ve Cumalı köylerine ziyarette bulundular.Köylerdeki vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarıyla ilgilendiler.

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür ; “Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale Milletvekili adayımız sayın Hasan Babadagli ve Teşkilatımızla GELİBOLU Burhanlı,ılgardere,Pazarlı,Karnabel,Tayfur ve Cumalı köy halkının yakın ilgi ve alakalarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Aday belli karar net.Saygılarımla.” mesajını verdi.Hilal GEZER