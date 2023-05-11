Ak Parti Çanakkale Milletvekili Adayı İskenderoğlu Esnafları Ziyaret Etti

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Jülide İskenderoğlu Ak Parti İlçe Teşkilatı ile birlikte ilçemizde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, esnaflarını sıkıntılarını ve sorunlarını dinledi.

Milletvekili Adayı İskenderoğlu; ““Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar” diyerek bir kez daha milletimizin huzurundayız.

Esnaf ziyareti ile hemşehrilerimin yanındayız.

Sokak sokak, kapı kapı geziyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletiyoruz.

Hayırlı, bereketli ve bol kazançlarınız olsun.”ifadelerine yer verdi.

Seda LİMAN ZENGİN