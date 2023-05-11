GELİBOLULU HANIMLAR ATIFBEY SANAT ÇİFTLİĞİNDE BİRARAYA GELDİ

Geçtiğimiz haftasonu Atıf Bey Sanat Çiftliğinde biraraya gelen Gelibolulu Hanımlar hem hafta sonunu güzel bir faaliyetle değerlendirdi hem de kendi el emeklerini kullanarak topladıkları çiçeklerden eşarplar yaptılar.

Eser Eken babası Haşmet Bey’den devraldığı çiftliğini 2006 yılından itibaren restore etmeye başlamış.1779 yılında kurulan bu 250 yıllık çiftlik 1915 Çanakkale Savaşlarında Mustafa Kemal Atatürk’e de 8 ay boyunca ev sahipliği yapmış.Manevi değeri büyük olan bu çiftliğe sahip çıkan Eser Eken, bu çiftliği hem gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor; hem de çiftliğe sonradan dahil ettiği atölyelerle Gelibolunun geleneksel kültürel ve sanatsal yönden tanıtımını yaparak yurt içinde ve yurt dışında adını duyuruyor.

Atölyelerde belirli zaman aralıklarında seramik, mum batik, ekoprint, workshop çalışmaları gibi faaliyetler düzenleyen Eser Eken, geçtiğimiz haftasonu da İstanbul’dan gelen Çiğdem Güngör Hoca ile birlikte Gelibolulu Hanımlara belli teknikler kullanarak tamamen doğal yapraklar ve çiçeklerle eşarp yapma konusunda dersler verdi.

Sadece Gelibolu’dan değil İstanbul, Assos, Çanakkale’den de meraklılarının olduğu etkinlikte tüm kadınlar kendi yaratıcılıklarını kullanarak tamamen kendilerine özel oluşturdukları motiflerle muhteşem sonuçlar ortaya çıkardılar. Seda LİMAN ZENGİN