GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

Çanakkale Savaşları GeliboluTarihi Alan Başkanlığı 14 Mayıs Pazar günü

gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri

sebebiyle Tarihi Alan Başkanlığına bağlı bulunan müzeler

(Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Alçıtepe Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi,

Kilitbahir Kale Müzesi,Namazgah Tabyası Müzesi,Bigalı Atatürk Evi,Bigalı Kalesi, Mehmetçik Evi

Mehmetçik Feneri tarihi Sualtı Parkı Sergisi, Seddülbahir Kalesi ve Anadolu Hamidiye Tabyası

Çanakkale Savaşları Tarihi Müzesi) saat 13:00’te ziyarete açılacaktır.”duyurusunda bulunuldu. Caner AKŞİT