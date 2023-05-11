Çanakkale Savaşları GeliboluTarihi Alan Başkanlığı 14 Mayıs Pazar günü
gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri
sebebiyle Tarihi Alan Başkanlığına bağlı bulunan müzeler
(Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Alçıtepe Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi,
Kilitbahir Kale Müzesi,Namazgah Tabyası Müzesi,Bigalı Atatürk Evi,Bigalı Kalesi, Mehmetçik Evi
Mehmetçik Feneri tarihi Sualtı Parkı Sergisi, Seddülbahir Kalesi ve Anadolu Hamidiye Tabyası
Çanakkale Savaşları Tarihi Müzesi) saat 13:00’te ziyarete açılacaktır.”duyurusunda bulunuldu. Caner AKŞİT
GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU
Çanakkale Savaşları GeliboluTarihi Alan Başkanlığı 14 Mayıs Pazar günü