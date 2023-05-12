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Özacar ve CHP İlçe Örgütünün Köylere Ziyareti Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü Cumalı, Tayfur ve Değirmendüzü Köylerine ziyarette bulunarak, vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını dinlediler.
Başkan Özacar; “Hemşehrilerimizle buluşup, taleplerini dinledik. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve mesajlarını ilettik.Vatandaşımız hazır, biz hazırız…”mesajını verdi. Caner AKŞİT

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