Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü Cumalı, Tayfur ve Değirmendüzü Köylerine ziyarette bulunarak, vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını dinlediler.
Başkan Özacar; “Hemşehrilerimizle buluşup, taleplerini dinledik. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve mesajlarını ilettik.Vatandaşımız hazır, biz hazırız…”mesajını verdi. Caner AKŞİT
Özacar ve CHP İlçe Örgütünün Köylere Ziyareti Devam Ediyor
Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü Cumalı, Tayfur ve Değirmendüzü Köylerine ziyarette bulunarak, vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını dinlediler.