Özacar ve CHP İlçe Örgütünün Köylere Ziyareti Devam Ediyor

Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü Cumalı, Tayfur ve Değirmendüzü Köylerine ziyarette bulunarak, vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını dinlediler.

Başkan Özacar; “Hemşehrilerimizle buluşup, taleplerini dinledik. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve mesajlarını ilettik.Vatandaşımız hazır, biz hazırız…”mesajını verdi. Caner AKŞİT