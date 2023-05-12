Bolayır’da Uçurtma Şenliği Yapıldı

Bolayır Şehit Nuriye Ak İlk/Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen uçurtma şenliğinde, çocukların olduğu kadar büyüklerin de eğlenip, uçurtmalarını havada tutmak için kıyasıya mücadele verdiği şenlikte birbirinden farklı uçurtmalar Saros Körfezinin rüzgârını da arkasına alarak gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, uçurtma şenliğine katılarak çocuklarla uçurtma yapıp, gökyüzüne bıraktı.

Çocukların şenlik mutluluğuna ortak oldu.

Hilal GEZER