GÜNCEL HABERLER 

Bolayır’da Uçurtma Şenliği Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bolayır Şehit Nuriye Ak İlk/Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen uçurtma şenliğinde, çocukların olduğu kadar büyüklerin de eğlenip, uçurtmalarını havada tutmak için kıyasıya mücadele verdiği şenlikte birbirinden farklı uçurtmalar Saros Körfezinin rüzgârını da arkasına alarak gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, uçurtma şenliğine katılarak çocuklarla uçurtma yapıp, gökyüzüne bıraktı.
Çocukların şenlik mutluluğuna ortak oldu.
Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Kahvehanelerde çaya zam geldi! Kaç TL oldu

buyukzafer 0

TEMAD’DAN KAYMAKAM ABACI’YA ZİYARET

buyukzafer 0

Geleneksel Umurbey Folklorik Deve Gösterileri Yapıldı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.