İlçemiz Yeni Bir Anaokuluna Kavuşuyor

Okul Öncesi Eğitimin yaygınlaştırılması, süreç içerisinde zorunlu hale getirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığız, Çanakkale Valiliği, Gelibolu Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar, İlçemizde de yeni bir Anaokulu yapımı ile sürmektedir.

İlçemiz Eğritaş Mevkiinde 6(altı) derslikli ve modern bir şekilde inşaa edilecek Anaokulu, okul öncesi eğitimde İlçemiz için hizmet verecektir.

Okul Öncesi Eğitimin Temelidir. Ali GEZER