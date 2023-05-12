Milli Eğitim Bakanlığının verdiği bilgilendirmede okul öncesi eğitimde öz bakım ücretinin alınmayacağı bildirildi.Yapılan açıklamada; “2023-2024 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Okul Öncesi Eğitimde özbakım ücretleri alınmayacak.

Ücretsiz kahvaltı ve yemek hizmetini hayata geçirdiğimiz okul öncesi eğitimde, resmi gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde önümüzdeki yıldan itibaren özbakım ücreti almayacağız.

Okul Öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, her çocuğumuzun en az 1yıl okul öncesi eğitim alarak İlkokula başlaması en büyük hedefimizdir.”denildi. Caner AKŞİT