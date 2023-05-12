GÜNCEL HABERLER 

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Okul Öncesi Eğitimde özbakım ücretleri Alınmayacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Milli Eğitim Bakanlığının verdiği bilgilendirmede okul öncesi eğitimde öz bakım ücretinin alınmayacağı bildirildi.Yapılan açıklamada; “2023-2024 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Okul Öncesi Eğitimde özbakım ücretleri alınmayacak.
Ücretsiz kahvaltı ve yemek hizmetini hayata geçirdiğimiz okul öncesi eğitimde, resmi gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde önümüzdeki yıldan itibaren özbakım ücreti almayacağız.
Okul Öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, her çocuğumuzun en az 1yıl okul öncesi eğitim alarak İlkokula başlaması en büyük hedefimizdir.”denildi. Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

TOPLU TAŞIMADAKİ MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI!

buyukzafer 0

BOLAYIR ‘DA YAZLIK SİTE SAKİNLERİ SORUNLARINA ÇÖZÜM ARADILAR

buyukzafer 0

FINDIKLI KÖYLÜLERİ İSYANLARDA…!

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.