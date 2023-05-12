100. YIL BARIŞ ORTAOKULU “57.ALAY ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ” GERÇEKLEŞTİRDİ

İlçemiz okullarından Çanakkale Zaferinin 100. yılından adını alan 100. Yıl Barış Ortaokulu, gelenekselleşen “57. Alay Şehitlere Saygı Yürüyüşü” gerçekleştirdi.

Yönetici, öğretmen ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı yürüyüşte amaç, çocuklarda Milli birlik, beraberlik, vatan sevgisi, ecdad bilinci ve farkındalığı oluşturmak.

“Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale cephesinde vatan savunması yapmış nice şüheda ve 57. Alay şehitlerini minnetle yâd ediyoruz.”mesajı verildi. Hilal GEZER