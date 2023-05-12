Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve İlçe Teşkilatı Hemşireler günü dolayısıyla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde hemşireleri ziyaret ettiler.

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “Hemşireler günü dolayısıyla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde hemşirelerimizi ziyaret ederek, günlerini kutlayıp günün anısına hediyelerini takdim ettik.

Başta hemşireler olmak üzere büyük fedakarlıklar ile gece gündüz demeden halkın sağlığı için emek veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz,Hemşireler Günü kutlu olsun.”dediler. Ali GEZER