75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Öğrencileri “Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi’ni” Gezdi

Kore Kahramanları Caddesi’nde bulunan ‘Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi’neilçemizde bulunan öğrencilerin ziyaretleri sürüyor.

Çok sayıda savaş objelerinin yer aldığı koleksiyon evinde bugün de öğretmenleri Abdullah Doğan eşliğinde 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerini misafir eden Başkan Özacar bilgilendirmede bulundu.Seda LİMAN ZENGİN