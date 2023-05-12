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75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Öğrencileri “Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi’ni” Gezdi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kore Kahramanları Caddesi’nde bulunan ‘Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi’neilçemizde bulunan öğrencilerin ziyaretleri sürüyor.
Çok sayıda savaş objelerinin yer aldığı koleksiyon evinde bugün de öğretmenleri Abdullah Doğan eşliğinde 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerini misafir eden Başkan Özacar bilgilendirmede bulundu.Seda LİMAN ZENGİN

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