AK Parti Çanakkale Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Jülide İskenderoğlu, seçim ziyaretlerinde kadınların büyük ilgi ve desteğiyle karşılanıyor. Son 3 günde Gökçeada, Gelibolu, Lapseki ve Merkezde düzenlediği ziyaretlerde kadınlara ayrı programlar hazırlayan yapılan çalışmalardan ve projelerden bahsetti.İskenderoğlu, Gökçeada’da adalı kadınlarla bir araya geldi. Sohbet buluşmasında, kadınlara yönelik çalışmalardan bahseden İskenderoğlu, adalı kadınların taleplerini dinledi. Gelibolu’da kadın istihdamının yoğun olduğu işyerlerini ziyaret eden İskenderoğlu, buralarda da kadın çalışanların ilgisiyle karşılandı. Kadınlara hem çalışma hayatı hem sosyal hayatta pozitif ayrımcılık noktasında bir çok çalışmanın hayata geçirildiğini hatırlatan İskenderoğlu, yeni dönem için de destek istedi.

Gelibolu, Lapseki ve Çanakkale merkezde kadınlara yönelik mesleki eğitim faaliyetleri veren Sosyal Dayanışma Merkezlerini de ziyaret eden İskenderoğlu, buradaki kadınlara da çalışmalardan bahsetti. SODAM’ların sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen İskenderoğlu, “Buralarda düzenlenen kursları başarıyla tamamladıktan sonra kendi işyerlerini açan, kendi ayakları üzerinde durmaya başlayan kadınlarımızı gördükçe bu işin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. SODAM’ların sayısını daha da artırarak daha çok kadınımıza dokunmayı amaçlıyoruz. Yeni dönemde, kadın kooperatifleri gibi bu konuda önceliklerimiz arasında olacak” dedi.Hilal GEZER