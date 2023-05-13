Namık Kemal Ortaokulu Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği İl Finallerinden İl Birinciliği ile Döndü

İlçemizi 5.Sınıflar düzeyinde Mendil Kapmaca alanında 100.Yıl Barış Ortaokulu; 6.Sınıflar düzeyinde Koordinasyon Koşusu alanında ise Namık Kemal Ortaokulu temsil etti.

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Koordinasyon Koşusu alanında İl birinciliğini Namık Kemal Ortaokulu kazanarak İlçemize kupayla döndü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın• “İlçemizi en güzel şekilde temsil eden çocuklarımıza teşekkür ediyor; İl 1’ciliği kazanan Namık Kemal Ortaokulu’nu tebrik ediyoruz.”dedi. Seda LİMAN ZENGİN