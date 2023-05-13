Özacar ve CHP İlçe Örgütü Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Üyeleriyle Biraraya Geldi

Özacar ve CHP İlçe Örgütü seçimler öncesi Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinde düzenlediği kahvaltı programında esnaflarla bir araya geldi.

Özacar; “Dayanışma ve umudu büyüterek esnafımızın da geleceğe güvenle bakabildiği bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Sevgi kazanacak…”dedi.Caner AKŞİT