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Özacar ve CHP İlçe Örgütü Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Üyeleriyle Biraraya Geldi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar ve CHP İlçe Örgütü seçimler öncesi Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinde düzenlediği kahvaltı programında esnaflarla bir araya geldi.
Özacar; “Dayanışma ve umudu büyüterek esnafımızın da geleceğe güvenle bakabildiği bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Sevgi kazanacak…”dedi.Caner AKŞİT

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