SİYASİLER VE VATANDAŞLAR OYUNU KULLANDI

Özacar 14 Mayıs’ta demokratik sorumluluğunu yerine getirerek oyunu ilçemiz Gazi Süleyman Paşa İlokulu’nda 1045 nolu sandıkta kullandı. Özacar; “Bugün Anneler Günü ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için herkesi demokratik sorumluluğunu yerine getirmeye iradelerini sandığa yansıtmaya davet ediyorum.

Biz eşimle oyumuzu Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’nda 1045 nolu sandıkta kullandık.”dedi.

Diğer siyasi parti temsilcileri de oyunu kullanarak “Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” mesajını verdiler.

“VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK”

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 14 Mayıs’ta vatandaşlar demokratik sorumluluklarını yerine getirdiler.

İlçemiz Piri Reis İlkokulu’nda ve kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi vatandaşlar oyunu kullanarak; “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sonuçları bekleyeceğiz.Vatanımız ve milletimiz için hayırlısı neyse o olsun”dediler.

Seda LİMAN ZENGİN