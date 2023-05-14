ÇİÇEKÇİLERİN ANNELER GÜNÜ YOĞUNLUĞU

İlçemizde Anneler Günü sebebiyle çiçekçiler, yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar, annelerine ve eşlerine hediye olarak çiçek almak için çiçekçilere akın etti. Yoğunluk nedeniyle çiçekçilerde hareketli saatler yaşandı.İlçemizde çiçekçilerde Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

İlçemizde çiçek seracıları çiçek satışlarını yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

İlçede çiçek seracılığı yapan Tufan Çiçekçilik işletmecisi yoğun bir iş günü geçirdiklerini ve siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Tufan Çiçekçilik işletmecisi “Anneler en güzel çiçek olduğu için genelde Anneler Günü’nde çiçek hediye ediliyor. En çok kır ve saksı çiçekleri tercih ediliyor.” dedi.Çiçek serasında; orkide (çift dal) 350 tl,starliçe 200 tl,yıldız çiçeği 60 tl ve begonvil 100 tl, karanfil 45 tl, menekşe 35 tl, kalanço 25tl den satıldı.

Çiçek satın almaya gelen vatandaşlar bahçe ve saksı çiçeklerini tercih ettiler.

Bu yıl 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine denk gelen Anneler Günü yoğunluğundan bir şey kaybetmedi. Vatandaşlar oyunu kullandıktan sonra hediye için yine çiçekçilerin yolunu tuttu.

Seda LİMAN ZENGİN