Gelibolu’da Kılıçdaroğlu yüzde 61.68

Gelibolu’da resmi sonuçlara göre, 111 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşti.

Gelibolu’da Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 18.802 oy alırken, yüzde 61.68 ile yarışı tamamladı.

Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan 10.235 oy ile yüzde 33,57 aldı.

Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan 1.286 oy alırken, yüzdelik olarak 4.22’de kaldı.

Yarıştan çekilen Muharrem İnce ise sandıkta 161 oy alırken, yüzdelik dilimi 0.53 oldu.

Gelibolu’da Milletvekili seçim ilçe birleştirme tutanak özetine göre Millet Partisi 33,Hak ve Özgürlük Partisi 31,Türkiye Komunist Partisi 32,Türkiye Komunist Hareketi 11,Sol Parti16,Genç Parti 108,Memleket Partisi 313,Büyük Birlik Partisi 107, Adalet ve Kalkınma Partisi 8165, Yeniden Refah Partisi 208,Milliyetçi Hareket Partisi 1513, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 711,Türkiye İşçi Partisi 384,Adalet Birlik Partisi 56,Anavatan Partisi 70,Yenilik Partisi 9,Halkın Kurtuluş Partisi 38, Milli Yol Partisi 11,Vatan Partisi 34, Güç Birliği Partisi 34,Cumhuriyet Halk Partisi 13029,İyi Parti 4651, Adalet Partisi 100,Zafer Partisi 561 oy aldı toplamda Gelibolu’dan Milletvekillerine 30.235 oy kullanıldı.

2023 İLK SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Saat 23.40 itibari ile toplamda yüzde 92,0 açılan sandık oranına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,5 Sinan Oğan ise yüzde 5,3 oy oranı elde etti. İlk sonuçlar bu şekildeydi, canlı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://secim2023.cnnturk.com/14-mayis-2023-secimleri/cumhurbaskanligi-secim-sonuclari/