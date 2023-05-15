AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 14 Mayıs seçimleri sonrasında, sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu ve Turan, “21 yıla rağmen AK Parti yine Türkiye’nin en büyük partisi. Cumhur İttifakı Mecliste 321 milletvekili ile tartışmasız iktidar” ifadelerini kullandı.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede, “Türkiye genelinde olduğu gibi, Çanakkale’mizde de büyük bir katılımla Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerini, demokrasi geleneğimize yakışır bir biçimde gerçekleştirdik. Milletimizin, hemşehrilerimizin kararı tartışmasız baş göz üstüne.

21 yıla rağmen AK Parti yine Türkiye’nin en büyük partisi. Cumhur İttifakı Mecliste 321 milletvekili ile tartışmasız iktidar.

2. tura kalınırsa inşallah Recep Tayyip Erdoğan büyük bir farkla yine Cumhurbaşkanı.

Partimizin tabii ki Çanakkale’de sonuçlarının daha iyi olmasını, en az 2 milletvekili çıkarmayı en azından oyumuzu korumayı isterdik. Siyaset, milleti ve teşkilatları iyi okuma, doğru karar alma sanatıdır. Demek ki eksik kalınmış. Ümit ediyorum, bir sonraki seçimlerde, daha farklı sonuçla Çanakkale’mizde tekrar birinci parti oluruz. Şehrimizin kazanan tüm vekillerini kutluyor; seçim kampanyası süresince gece gündüz çalışan tüm adaylarımıza, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

Çanakkale milletvekilliğimiz bugün sona erdi. Daima desteğini, teveccühünü, duasını hissettiğim hemşerilerimize, vekili olmaktan gurur duyduğum şehrimize sonsuz teşekkür ediyor; seçimlerin ülkemiz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadeleri yer aldı. Haber Merkezi