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Sıcaklıklar Artıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji tarafından ilçemizle ile ilgili paylaşılan son hava tahmin raporunda, sıcaklıkların artacağı görüldü.

Meteoroloji tarafından ilçemiz ile ilgili son hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda, ilçemizde havanın açık olacağı fakat yağışların 18 Mayıs Perşembe gününe kadar süreceği gösteriliyor.Hava sıcaklıklarının Salı günü 24 dereceye kadar ulaşacağı, sonrasında gündüz sıcaklıkların ortalama 24 derece dolaylarında olacak..
Öte yandan çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava ilçemizde hafta boyunca etkili olacak. Haber Merkez

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