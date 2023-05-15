İşte Çanakkale’nin oy dağılımı

14 Mayıs 2023 Genel seçimleri Pazar günü tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı süreci henüz netlik kazanmazken, Milletvekilliği seçimlerinde ise taşlar yerine oturdu. Yurtdışından gelen oylar hariç, Çanakkale’deki YSK’ya giriş yapılan resmi olmayan sonuçlar, oluşan tabloyu gözler önüne serdi.Çanakkale’de Milletvekilliği seçimleri yoğun bir heyecana sahne oldu. CHP, AK Parti ve İYİ Parti arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşirken, yarış en fazla AK Parti ve İYİ Parti arasında hissedildi. AK Parti Milletvekili Adayı Jülide İskenderoğlu mu yoksa İYİ Parti Milletvekili Adayı Rıdvan Uz mu sorusu henüz yanıt bulmadı ancak, Çanakkale’de oy girişi tamamlandı. Yurt dışından gelecek olan oylar beklenmeye başlandı.

YSK sisteminde oluşan tabloya göre resmi olmayan sonuçlara göre, Çanakkale’de toplam 436. 260 seçmenden 399.828 seçmen sandık başına gitti. Geçerli oy sayısı 390.904’te kaldı. 1.592 sandıktan tamamının sisteme girişi yapıldı..Çanakkale ili genelinde;

CHP 137.926 oy aldı.

AK Parti 122.772 oy aldı.

İYİ Parti 64.784 oy aldı.

MHP 25.093 oy aldı.

Zafer Partisi 7.840 oy aldı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 7.484 oy aldı.

Türkiye İşçi Partisi 4.823 oy aldı.

Memleket Partisi ise 4.108 oy aldı.

Çanakkale ili genelinin yanı sıra Merkez ilçede ise;

CHP 54.849 oy aldı.

AK Parti 29.187 oy aldı.

İYİ Parti 27.320 oy aldı.

MHP 5.033 oy aldı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 3.408 oy aldı.

Zafer Partisi 3.017 oy aldı.

Türkiye İşçi Partisi 2.566 oy aldı.

Çanakkale için yurt dışından gelecek olan oylar bekleniyor.

Haber Merkezi