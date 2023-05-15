Seçim 28 Mayıs Pazar Günü İkinci Tura Kaldı

14 Mayıs 2023 Genel seçimleri Pazar günü tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı süreci netlik kazandı. YSK tarafından yapılan bilgilendirmede, seçim

28 Mayıs Pazar günü ikinci tura kaldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise taşlar yerine oturdu. Yurtdışından gelen oylar da eklendiğinde, resmi olmayan sonuçlara göre Çanakkale’de CHP 2, AK Parti 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Cumhurbaşkanlığında ise Çanakkale’nin Batısı ve adaların kararı Kemal Kılıçdaroğlu olurken, Çanakkale’nin Doğusunun kararı ise Recep Tayyip Erdoğan oldu. Çanakkale’de Milletvekilliği seçimleri yoğun bir heyecana sahne oldu. CHP, AK Parti ve İYİ Parti arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşirken, yarış en fazla AK Parti ve İYİ Parti arasında hissedildi. AK Parti Milletvekili Adayı Jülide İskenderoğlu mu yoksa İYİ Parti Milletvekili Adayı Rıdvan Uz mu sorusu da yanıt buldu. Öğrenildiğine göre yurtdışı oyları eklendiğinde İYİ Parti Milletvekili Adayı Rıdvan Uz, AK Parti Milletvekili Adayı Jülide İskenderoğlu’nun 2.814 oy ile yarışı önünde tamamladı.

YSK sisteminde oluşan tabloya göre resmi olmayan sonuçlara göre, Çanakkale’de toplam 436. 260 seçmenden 399.828 seçmen sandık başına gitti. Geçerli oy sayısı 390.904’te kaldı. 1.592 sandıktan tamamının sisteme girişi yapıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre yurt dışı oyları eklenmeden oluşan tabloda, Çanakkale ili genelinde;

CHP 137.926 oy aldı. AK Parti 122.772 oy aldı. İYİ Parti 64.784 oy aldı. MHP 25.093 oy aldı. Zafer Partisi 7.840 oy aldı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 7.484 oy aldı. Türkiye İşçi Partisi 4.823 oy aldı. Memleket Partisi ise 4.108 oy aldı.

Merkez

Merkez ilçede 440 sandıkta, 133.078 vatandaş oy kullandı.

CHP %42,21-AK Parti %22,41-İYİ Parti %21,03-MHP %3,86-Yeşil Sol Parti %2,61

Ayvacık

Ayvacık’ta 129 sandıkta, 25.769 vatandaş oy kullandı.

CHP %38,55-AK Parti %32,11-İYİ Parti %11,17, MHP %8,82, Yeşil Sol Parti %1,94

Bayramiç

Bayramiç’te 117 sandıkta, 22.363 vatandaş oy kullandı.

CHP %36,86-AK Parti %34,41-İYİ Parti %15,74- MHP %5,12-Zafer Partisi %1,68

Biga

Biga’da 268 sandıkta, 67.132 vatandaş oy kullandı.

AK Parti %39,44-CHP %27,42-İYİ Parti %12,89-MHP %11,07-Zafer Partisi %2,18

Bozcaada

Bozcaada’da 8 sandıkta 2.376 vatandaş oy kullandı.

CHP %50,94-AK Parti %17,58-İYİ Parti %16,00-TİP %6,06-MHP %2,47

Çan

Çan’da 151 sandıkta, 36.002 vatandaş oy kullandı.

AK Parti %36,90-CHP %27,75-İYİ Parti %18,74, MHP %7,16-Zafer Partisi %1,82

Eceabat

Eceabat’ta 28 sandıkta, 6.732 vatandaş oy kullandı.

CHP %50,25-İYİ Parti %19,21-AK Parti %19,07, MHP %3,03-Yeşil Sol Parti %1,75

Ezine

Ezine’de 100 sandıkta, 23.028 vatandaş oy kullandı.

CHP %36,65-AK Parti %34,65-İYİ Parti %14,36-MHP %6,27-Yeşil Sol Parti %1,71

Gelibolu

Gelibolu’da 111 sandıkta, 31.098 vatandaş oy kullandı.

CHP %43,09-AK Parti %27,01-İYİ Parti %15,42-MHP %5,00-Yeşil Sol Parti %2,35

Gökçeada

Gökçeada’da 28 sandıkta, 6.553 vatandaş oy kullandı.

CHP %33,96-AK Parti %26,95- Yeşil Sol Parti %10,29- İYİ Parti %9,81-MHP %7,66

Lapseki

Lapseki’de 93 sandıkta, 21.807 vatandaş oy kullandı.

AK Parti %38,90-CHP %26,55- İYİ Parti %16,64- MHP %7,71- Zafer Partisi %2,46

Yenice

Yenice 119 sandıkta, 23.890 oy kullanıldı.

AK Parti %49,53-CHP %22,14-İYİ Parti %12,84-MHP %7,79-Yeniden Refah Partisi %1,34

Caner AKŞİT