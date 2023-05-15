Türkiye’de bir ilk olacak

14 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, akşam saatlerinde veri akışı durmuş ve sabaha kadar bekleyiş sürmüştü. YSK yaptığı bilgilendirme ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını ve 28 Mayıs’ta seçimin gerçekleşeceğini ilan etti.14 Mayıs’ta Türkiye’de milyonlarca yurttaş sandık başına gitti. Sandıklar 17.00’de kapandı ve oy sayım işlemi bir hayli uzun sürdü. Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde çıktı. İki aday da birinci turda seçimi bitirecek çoğunluğu alamadığından dolayı seçim ikinci tura kaldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, “28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer alacak. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk defa ikinci tura gitmiş oldu.