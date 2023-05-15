Özacar Pancar Ailesi’ne başsağlığı dileridi Özacar; “Yaşamını yitiren Gazi Süleyman Paşa Mahallesi sakinlerimizden askeri fabrikadan emekli Mahmut Pancar’a öğlen namazı sonrası Hacızadeler Camiinde kılınan cenaze namazı ile son görevimizi yerine getirdik.

Değerli arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”dedi. Gazetemiz olarak Pancar Ailesine başsağlığı ve sabır merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.Seda LİMAN ZENGİN