19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı programı belirlendi.

19 Mayıs Cuma günü saat 09:00’da 2.Kolurdu Karargah Binası Atatürk Anıtı önüne çelenklar sunulacak.

Aynı gün saat 10:20 Mehmet Akif Ersoy Spor Salonunda kutlama programı yapılacak.Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, Uğur Akpınar Akademisi öğrencilerin cimnastik gösterileri ile devam edecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün Karate, Okçuluk ve Basketbol gösterileri yapılacak.

Ardından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi yapılacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı haftası boyunca yapılan sportif müsabakaların ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni yapılacak.Seda LİMAN ZENGİN