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“Sevgi ile Engelsiz
Yarınlara Hep Birlikte”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

“Sevgi ile Engelsiz Yarınlara Hep Birlikte” programı 16 Mayıs 2023 Salı günü Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu Bahçesinde saat 11:00’de yapılacak.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak olup, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, hazırlanan gösterilerinin sunulması, resim sergisinin ziyaret edilmesi ve ikramların sunulmasıyla son bulacak.Ali GEZER

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