“Sevgi ile Engelsiz Yarınlara Hep Birlikte” programı 16 Mayıs 2023 Salı günü Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu Bahçesinde saat 11:00’de yapılacak.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak olup, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, hazırlanan gösterilerinin sunulması, resim sergisinin ziyaret edilmesi ve ikramların sunulmasıyla son bulacak.Ali GEZER