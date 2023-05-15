“Sevgi ile Engelsiz Yarınlara Hep Birlikte” programı 16 Mayıs 2023 Salı günü Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu Bahçesinde saat 11:00’de yapılacak.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak olup, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, hazırlanan gösterilerinin sunulması, resim sergisinin ziyaret edilmesi ve ikramların sunulmasıyla son bulacak.Ali GEZER
“Sevgi ile Engelsiz
Yarınlara Hep Birlikte”
“Sevgi ile Engelsiz Yarınlara Hep Birlikte” programı 16 Mayıs 2023 Salı günü Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu Bahçesinde saat 11:00’de yapılacak.