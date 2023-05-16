Milli Gurur Yeniden Çanakkale’de

Türkiye’nin yerli ve milli ilk İHA, SİHA savaş gemisi olan TCG Anadolu, Çanakkale’den geçti. 2 Mayıs’ta Çanakkale’den geçerek, İzmir’e hareket eden TCG Anadolu, aradan geçen 14 günün sonunda yeniden Çanakkalelileri selamladı.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, Saat:14.30 sularında Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nde inşa edilen, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip, 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Çanakkalelileri selamladı.

Toplam 1.200 askeri personeli, 30 yataklı hastanesi bulunan, amfibi harekat ile hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek TCG Anadolu Gemisi Çanakkale Boğazı geçişini tamamladı. TCG Anadolu’nun geçişi sırasında vatandaşlar kordon boyunda gemiye yoğun ilgi gösterdiler.