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Geleneksel Çocuk Oyunları İl Şenliklerinden Öğrenciler Ödüller ve Madalyalarla Döndü

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları İl Şenliklerine, ilçemizi temsilen Gazi Süleyman Paşa İlkokulu, 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve 26 Kasım İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile 18 Mart stadyumunda gerçekleştirildi.
Öğrenciler katıldıkları oyunlarda başarılar elde ederek kupa ve madalyalarla döndüler.
Gazetemiz olarak öğrencileri tebrik ediyoruz. Hilal GEZER 

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