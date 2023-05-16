CHP İlçe Kadın Kolu ve Gelecek Partisi İlçe Başkanı Tarıman 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nun Kermesine Katıldı

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman ile birlikte 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunun düzenlediği kermese kartıldılar.

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ; “Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.Bugünde halkımızla iç içeyiz.75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nun düzenlemiş olduğu kermese katıldık.Buradaki arkadaşlarımızla sohbet ederek gündemi değerlendirdik ve kermese katılım sağladık.” dedi. Seda LİMAN ZENGİN