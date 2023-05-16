“Sevgi ile Engelsiz Yarınlara Hep Birlikte” programı 16 Mayıs 2023 Salı günü Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu Bahçesinde saat 11:00’dedüzenlendi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, hazırlanan gösterilerinin sunuldu, resim sergisinin ziyaret edilmesi ve ikramların sunulmasıyla programson buldu

.10-16 Mayıs EngellilerHaftası dolayısıyla Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu ev sahipliğinde düzenlenen programa Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Özacar, protokol üyeleri ve okul müdürleri katıldı.

“Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” diyerek, tüm engelli bireylerimize, vefakar ve cefakar ailelerine, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Ali GEZER