Gelibolu Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirdiği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserler seçici kurul tarafından belirlendi.Gelibolu Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde bu yıl yedinci kez düzenlediği, konusu Atatürk’ün “Türk milletinin istikbali, bugünkü gençlerin isabetli görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” sözünden hareketle “Gençliğin Hayallerindeki Türkiye” olarak belirlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi.

Liseler arası düzenlenen, öğrencilere Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet bilincinin önemini kavratmak, edebiyat ve resim sevgisi aşılayabilmek, yeteneklerini özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirmek ve onların fark edilmesini sağlamak amacını taşıyan yarışmada, seçici kurul eserleri değerlendirerek dereceye giren eserleri açıkladı.

Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Çoban ve Deniz Cankara, emekli Türkçe, Edebiyat ve Resim öğretmenleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği öğretmenlerden oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda; resim dalında 12 eser arasından Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Mustafa Hepalkaç birinci, Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Rümeysa Ayvalı ikinci, Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Kader Durukan üçüncü oldu. Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Erce de bu dalda mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yapılan değerlendirme sonucunda şiir kategorisinde Gelibolu Fen Lisesi’nden Ece Çetin “Emanetiniz Bendedir, Güveniyorum Kendime” isimli eseri ile birinci, yine Gelibolu Fen Lisesi’nden Muhammed Yuşa Akın “Bir Türkiye Var Aklımda” başlıklı eseri ile ikinci, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Burak Deniz Uz “İlkeleriyle Geleceğe Koşan Gençlik” isimli şiiri ile üçüncü oldu. 17 eserin yarıştığı bu kategoride, seçici kurul tarafından Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Şevval Melis Duran’ın “Aydınlık Ufuklara” isimli eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada kompozisyon kategorisinde ise, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Yağmur Taşdeniz “Geleceğe Bakan Hayaller” eseri ile birinciliği, Gelibolu Fen Lisesi’nden Yağız Arıcan “Hayal Ettiğim Bir Türkiye Var” isimli eseri ile ikinciliği, Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Asena Özel “Emanetimiz Cumhuriyet” isimli eseri ile üçüncülüğü elde etti. 19 eserin yarıştığı bu dalda Gelibolu Fen Lisesi’nden Mehmet Efe Demirel’in “Mustafa Kemal Gibi” başlıklı eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

Derece alan katılımcılar için ödül töreni 18 Mayıs 2023 Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 15:00’de verilecek olup, tüm eserler burada sergilenecek. Seda LİMAN ZENGİN