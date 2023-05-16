Hafta boyu yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından ilçemiz ile ilgili paylaşılan son hava tahmin raporunda, ilçemizde yağışlı havanın etkili olacağı duyuruldu.Meteoroloji tarafından ilçemiz ile ilgili paylaşılan son hava tahmin raporunda, hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

Çarşamba gününden Cuma gününe kadar sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar ise gündüz ortalama 22 derece dolaylarında olacak. Akşam ise sıcaklıklar 15 derece dolaylarında seyir edecek.

İlçemizde ve bölgemizde artık sıcak havalar kendisini göstermeye başlayacak. Caner AKŞİT