CHP İlçe Başkanı Parlak’tan Teşekkür Mesajı

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakından Çanakkale’de 3 milletvekili çıkması nedeniyle teşekkür mesajı yayımladı. Parlak, mesajında ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Türkiye’ye bahar geleceğini dile getirdi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Çanakkale’den Millet İttifakı’ndan 3 Milletvekili çıktı. CHP’den İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan milletvekili olarak Meclis’e gönderilirken, İyi Parti’den de Rıdvan Uz Meclisin yolunu tutarak ilimizi TBMM’de temsil edecek. Millet İttifakı’nın Çanakkale’den 3 Milletvekili çıkarması nedeniyle CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak teşekkür mesajı yayımladı. Parlak, mesajında; “İlçemizde Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve milletvekili adaylarımıza vermiş olduğunuz çok değerli katkılarınız oldu. Partimizin adına hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunarım. Demokrasi mücadelemizi 3 Milletvekili ile taçlandırdınız. Bugünden sonra Millet İttifakımızın Milletvekilleri Sayın İsmet Güneşhan, Sayın Özgür Ceylan ve Sayın Rıdvan Uz tüm Çanakkalelilere Milletvekili olarka hizmet edecektir.

14 Mayıs seçimlerinde Çanakkale’de Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 214 bin 450 oy alırken, milletvekili seçimleri için Millet İttifakı 208 bin 397 oy aldı. Oy durumu ilçemizde ise durumda gelişti: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ilçemizden 18 bin 802 oy alırken, Milletvekili seçimlerinde CHP 12 bin 860 oy ve Millet İttifakı ortağımız İyi Parti 4 bin 601 oy almıştır. 14 Mayıs seçimlerinde sandık başına giderek oy kullanan tüm seçmenlerimize, sandık başında görev yapan tüm partililerimize teşekkür ederim” dedi.

“Türkiye’ye Baharı Getireceğiz”

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ile ilgili de bilgilendirmede bulunarak seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olacağını belirtti. Parlak, açıklamasında; “Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda yeniden atağa kalkmanın zamanıdır. Türkiye’ye mutlaka baharı getireceğiz. Çocuklarımız için, ülkemiz ve tüm vatandaşlarımız için baharın gelmesi için emek vereceğiz. Kazanacağız. Buna hep birlikte inanmalıyız. Asla vazgeçen, geri adım atan, mücadeleden uzak duran olmamalıyız. Bu süreçte daha çok çalışıp Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.Caner AKŞİT