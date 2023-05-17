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Doğalgaz Çalışmaları Sürüyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu’da doğalgaz çalışmalarıyla ilgili toplantılar sürekli olarak yapılıyor. Geçtiğimiz gün Başkan Mustafa Özacar ve AKSA Doğalgaz Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli toplantı gerçekleştirdiler.Özacar, “Şehrimizde devam eden doğalgaz çalışmalarıyla ilgili AKSA Çanakkale Doğalgaz A.Ş.’nin Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli ve kurumlarımızın teknik ekiplerimizle bir araya geldik.
Toplantıda 2022 yılında döşenen doğalgaz hatlarındaki eksiklikler ve bu yıl planlanan doğalgaz hatlarının belirlenmesi noktasında düşüncelerimizi paylaştık” bilgilendirmesinde bulundu.
Hilal GEZER

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