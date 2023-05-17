CHP’li Belediye Başkanları , CHP İl ve İlçe Örgütleri, Çanakkale’de 28 Mayıs’taki seçimler için çalışmalara başladı.CHP İl Başkanı, CHP İlçe Başkanları ve CHP’li Belediye Başkanları 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. Çalışmalara Başkan Özacar da katılarak; “Hemşehrilerimizin teveccühü ile Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 54,58 oy alırken, Çanakkale’de millet ittifakı olarak 4 milletvekilliğinden 3’ünü kazandık.
Şimdi kolları 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sıvadık. Demokratik mücadelemizi son ana kadar sürdürüp, çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.”mesajını verdi. Ali GEZER
Millet İttifakı Çanakkale’de 28 Mayıs’taki Seçim Çalışmalarında
CHP’li Belediye Başkanları , CHP İl ve İlçe Örgütleri, Çanakkale’de 28 Mayıs’taki seçimler için çalışmalara başladı.CHP İl Başkanı, CHP İlçe Başkanları ve CHP’li Belediye Başkanları 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. Çalışmalara Başkan Özacar da katılarak; “Hemşehrilerimizin teveccühü ile Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 54,58 oy alırken, Çanakkale’de millet ittifakı olarak 4 milletvekilliğinden 3’ünü kazandık.