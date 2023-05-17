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Millet İttifakı Çanakkale’de 28 Mayıs’taki Seçim Çalışmalarında

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP’li Belediye Başkanları , CHP İl ve İlçe Örgütleri, Çanakkale’de 28 Mayıs’taki seçimler için çalışmalara başladı.CHP İl Başkanı, CHP İlçe Başkanları ve CHP’li Belediye Başkanları 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. Çalışmalara Başkan Özacar da katılarak; “Hemşehrilerimizin teveccühü ile Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 54,58 oy alırken, Çanakkale’de millet ittifakı olarak 4 milletvekilliğinden 3’ünü kazandık.
Şimdi kolları 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sıvadık. Demokratik mücadelemizi son ana kadar sürdürüp, çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.”mesajını verdi. Ali GEZER 

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