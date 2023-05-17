Tarihi Alan, 108 yıl önceki savaşın izlerini taşımaya devam ediyor. Lone Pine’ın arka tarafında Çanakkale Muharebeleri’nden kalma top mermisi bulundu. Dünya’nın en iyi korunmuş muharebe sahalarından biri olan Tarihi Alan sınırları içerisinde Arıburnu yürüyüş güzergahında Artillery Road-Topçu yolu yakınlarında patlamamış top mermisi tespit edildi. Mermi, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tespit edildikten sonra Başkanlığımıza bildirildi.

Geçtiğimiz günlerd top mermisinin bulunduğu alana giden Tarihi Alan Başkanlığı, Jandarma ve İtfaiye ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonunda top mermisinin herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemesi için ivedi bir şekilde imha edilmesine karar verildi. Top mermisinin bulunduğu yerin az ilerisinde çukur kazıldıktan sonra tedbirli bir şekilde çukura yerleştirildi. 6 inçlik bir donanma topuna ait olduğu tahmin edilen top mermisi bulunduğu bölgede 12.38’de Jandarma bomba imha ekipleri tarafından imha edildi. Seda LİMAN ZENGİN