GÜNCEL HABERLER 

BALKAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden İbrahim Balkan Yazıcızade Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye katılan Özacar “Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan askeri fabrikadan emekli, değerli arkadaşımız İbrahim Balkan dostumuzu Yazıcızade Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurladık.
Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerinin acısını paylaşıyor, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.”dedi.Gazetemiz olarak merhum İbrahim Balkan’a Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

HAMZAKOY SAHİLİNDE BAKIM YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

buyukzafer 0

“DÜNYANIN ORTAK DİLİ HZ. MEVLANA”

buyukzafer 0

SALGIN SONRASI TURİZMİN İVMESİ YENİDEN YÜKSELEREK EKONOMİYE CAN VERMEYE DEVAM EDECEK

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.