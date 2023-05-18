BALKAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden İbrahim Balkan Yazıcızade Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye katılan Özacar “Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan askeri fabrikadan emekli, değerli arkadaşımız İbrahim Balkan dostumuzu Yazıcızade Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurladık.

Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerinin acısını paylaşıyor, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.”dedi.Gazetemiz olarak merhum İbrahim Balkan’a Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Seda LİMAN ZENGİN