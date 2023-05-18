Merve Bebek için El Ele Gönül Gönüle

SMA Tip 1 Kas Hastalığı ile mücadele eden Merve Tekin için Çanakkale Halk Bahçesinde 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 10:00’da kermes düzenlenecektir.

Çanakkale Halk Bahçesi’nde düzenlenecek olan kermese Gelibolulu vatandaşlarımızın destekleri bekleniyor.Yapılan açıklamada; “20 MAYIS 2023 Cumartesi günü Saat: 10.00’da Çanakkale Halk Bahçesinde SMA TİP 1 Hastası Gelibolulu kızımız Merve TEKİN için yapılacak kermeste satılabilecek, yapacağınız her türlü hamur işi,sarma veya kitap, el işi, değişik ürünleri Cuma günü Gelibolu’da Çarşı Kahvecisine bırakabilir veya Cumartesi günü sabah saat 10.00 itibari ile Çanakkale Halk Bahçesindeki Stand’a getirerek Merveye Umut olmak için destek olabilirsiniz.”denildi.

Ziraat Bankası Alıcı: Ferdi TEKİN Valilik Onaylı IBAN:TR 36 0001 0025 0752 6944 5550 07 veya ASYA Hilfsorganisation e.V. IBAN: DE48 4306 0967 1204 4131 61 BIC: GENODEM1GLS adreslerinden destek verebilirsiniz. Hilal GEZER