YARIŞMADA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu “Gençliğin Hayallerindeki Türkiye”konulu liseler arası yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştular.

Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Çoban ve Deniz Cankara, emekli Türkçe, Edebiyat ve Resim öğretmenleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği öğretmenlerden oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda; resim dalında 12 eser arasından Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Mustafa Hepalkaç birinci, Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Rümeysa Ayvalı ikinci, Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Kader Durukan üçüncü oldu. Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Erce de bu dalda mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yapılan değerlendirme sonucunda şiir kategorisinde Gelibolu Fen Lisesi’nden Ece Çetin “Emanetiniz Bendedir, Güveniyorum Kendime” isimli eseri ile birinci, yine Gelibolu Fen Lisesi’nden Muhammed Yuşa Akın “Bir Türkiye Var Aklımda” başlıklı eseri ile ikinci, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Burak Deniz Uz “İlkeleriyle Geleceğe Koşan Gençlik” isimli şiiri ile üçüncü oldu. 17 eserin yarıştığı bu kategoride, seçici kurul tarafından Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Şevval Melis Duran’ın “Aydınlık Ufuklara” isimli eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada kompozisyon kategorisinde ise, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Yağmur Taşdeniz “Geleceğe Bakan Hayaller” eseri ile birinciliği, Gelibolu Fen Lisesi’nden Yağız Arıcan “Hayal Ettiğim Bir Türkiye Var” isimli eseri ile ikinciliği, Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Asena Özel “Emanetimiz Cumhuriyet” isimli eseri ile üçüncülüğü elde etti.

19 eserin yarıştığı bu dalda Gelibolu Fen Lisesi’nden Mehmet Efe Demirel’in “Mustafa Kemal Gibi” başlıklı eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren öğrencilere ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılarak, ödüllerini Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın takdim etti.

Programda Başkan Özacar; “İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19Mayıs’ın anısına geleneksel hale getirdiğimiz, konusunu bu yıl “Gençliğin Hayallerindeki Türkiye” olarak belirlediğimiz liseler arası yarışmada dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini AKM’de takdim ettik.

Katılımcı tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”dedi.Seda LİMAN ZENGİN