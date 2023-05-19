19Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı ilçemiz 2.Kolordu Komutanlığı Karargah Binası Atatürk Anıtı Önüne İlçe Spor Müdürlüğü’nün çelenk sunmasıyla başladı.Ardından Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi ve öğrencilerin sportif gösterileri sahne aldı.

Programda; karate, okçuluk, jimnastik ve halk oyunları gösterileri sergilenip sportif müsabakalar ile kompozisyon yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerini takdim edildi.

19Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen sportif faaliyetlerde; Birinci olan sporcu öğrenciler; Genç Erkek Voleybol Takımı _ Gelibolu Fen Lisesi

Genç Kız Voleybol Takımı _ Gelibolu Fen Lisesi

Genç Erkek ve Genç Kız Masa Tenisi Takımları_Gelibolu Fen Lisesi

Genç Erkek Okçuluk Avrupa Şampiyonu _Gelibolu Anadolu Lisesi Eren Kırca

Genç Kız Okçuluk_Gelibolu Fen Lisesi _Yıldız Duru Ökten

dereceye giren öğrencilere ödüllerini Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı takdim ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Sportif yarışmalarda ikinci olan öğrencilere ve okullar;

Genç Erkekler Voleybol Takımı _ Özel Akademi Kültür Koleji

Genç Kız Voleybol Takımı _ Gelibolu Anadolu Lisesi

Genç Erkek Basketbol Takımı_ Özel Akademi Kültür Koleji

Genç Erkek Masa Tenisi Takımı_Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Genç Kız Masa Tenisi Takımı_Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Lisesi

Genç Erkek Makaralı Yay Okçuluk _Özel Akademi Kültür Koleji_Noyan Çerçi

Genç Kız Okçuluk Makaralı Yay _Gelibolu Anadolu Lisesi _Tuana Rüya Yılmaz

dereceye giren öğrencilere ödüllerini Garnizon Komutanı Rasim Yaldız takdim etti.

Yarışmalarda üçüncülük ödülü alan okullar ve öğrenciler;

Genç Erkek Voleybol Takımı_Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Genç Kız Voleybol Takımı _Gelibolu Anadolu Lisesi

Genç Erkek Basketbol Takımı _Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Lisesi

Genç Erkek Masa Tenisi Takımı _ Ecebey Sağlık Meslek Lisesi

Genç Erkek Makaralı Okçuluk_ Gelibolu Anadolu Lisesi _ Armağan Sepetçi

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Mustafa Özacar takdim ederek, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Ödül töreninin ardından program öğrencilerin sportif gösterileriyle devam etti.

Gösteriler izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Seda LİMAN ZENGİN