CHP İlçe Başkanlığı, Millet İttfakı ,STK’lar ve muhtarlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda alternatif Çelenk sunma töreni düzenlediler.

CHP İlçe Başkanlığı’nın, Millet İttfakının ve STK’ların çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımız söylendi.

Ardından çelenk sunma programı parti temsilcilerinin konuşmalarıyla devam etti.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak konuşmasında; “Yıl 1919 günlerden 16 Mayıs , sarı saçlı mavi gözlü bir yiğit Bandırma vapuruyla Beşiktaş’tan çıkarak azgın Karadeniz dalgalarını yara yara 19 Mayıs 1919’daSamsun’a ayak bastı.Bir umutsuzluk kaplamıştı Ülkeyi.Ordun, silahın, cephanenve paran yok başaramazsın dediler.Ancak unutulan bir şey vardı o da yürekli ve vatan sevgisi olan bir lider, bağımsızlığa ve özgürlüğe susamış Türk Milleti vardı.Başaracağım dedi ve başardı.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan özgürlük ateşi TBMM’nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılmıştır.

Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz.

Temelleri yine o günlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan “Milli Egemenlik” ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanarak çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir.

Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir.Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir.

Cumhuriyet ilke ve devrimlerinin geleceğe taşıyacak olan Türk gençliğidir.

Ay yıldızlı bayrağımız altında hepimizin bir ve bütün olarak yaşamasına imkan sağlayan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan T.C.dir.

Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya sonuna kadar kararlıyız.Bu durumun sonsuza kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

14 Mayıs geride kaldı 28 Mayıs günü Cumhuriyetimiz, devletimiz ve milletimiz için çok önemli bir seçime gidiyoruz.

Gelibolu’da kazanmaya inanan bizi destekleyen ve oyunu kullanan tüm hemşerilerimize millet ittfakı adına teşekkür ediyorum.

Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken seçim süreci malum kişinin yalan iftira kampanyalarıyla gölgelenmiştir.

İftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamamışlardır.

Malum kişi sen değil misin ki terör örgütleriyle masaya oturan, Fetö’yü besleyen ve birlikte yürüyen, Türk Silahlı kuvvetlerine kumpas kuran sen değil misin.

Biz kuvayi milliyeciler mehmetçiğe kumpas kuranlarla yan yana durmadık durmayacağız.

Bu yaptığınız yanlışların karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz.Korkmuyoruz, korkmadık ve korkmayacağız.Bir olacağız, birlikte olacağız ve başaracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; Atamızın Cumhuriyet düşüyle çıktığı zorlu yolculuğun 104.üncü yıl dönümünde gençlerimizin geleceğimize ışık olacakları, eşitlik, özgürlük ,mutluluk dolu bir yaşam sürerek, hayatın her alanında varlıklarını gösterebilecekleri , uygarlığın ve barışın aydınlık yolunda, hep yıldızlı başarılarla yürüyecekleri bir gelecek umuduyla , başta edebi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm yol arkadaşlarını sonsuz minnet , şükran ve saygıyla anıyorum, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

Konuşmanın ardından Kent Konseyi Korosu İzmir Marşını söyledi. ve program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Seda LİMAN ZENGİN