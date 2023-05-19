“Gelibolu’nun Tüm Altyapısını Yeniliyoruz”

Gelibolu Belediyesi Büyük Camii ile iskeleyi bağlayan İbni Hasancık Caddesi ve döner kavşaktan mezarlık bölgesine uzanan Gazi Hasan Paşa Caddesi’nde altyapı sistemlerini yenilemek için ekiplerle start verdi.

Başkan Özacar; “Gölcük Caddesi’nde çalışmalarımızın son etabına geldik. Doğalgaz hat faaliyetleri ile aynı anda sürdürülen çalışmalarla hepimiz biraz zahmet çekiyoruz. Sizlerin biraz daha sabırlı olmasını önemle rica ediyorum.

Her şey daha önce olduğu gibi yine çok güzel olacak! Bize inanın ve güvenin değerli hemşehrilerim…”ifadelerine yer verdi. Ali GEZER