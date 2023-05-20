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Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Çokal köyünde Ahmet Gürel (73) ve Galip Gürel’in (38) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine Evreşe ve Kavakköy belediyelerine bağlı itfaiye ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken Gürel ailesinin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.Ali GEZER

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