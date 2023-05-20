Araçta Çıkan Yangın Söndürüldü

İlçemizde LPG’li bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Batuhan Özkan’ın kullandığı 34 BMB 679 plakalı cipte Bayırköy yakınlarında yangın çıktı.

Sürücünün dumanı fark etmesi üzerine aracı yol kenarına çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Hilal GEZER